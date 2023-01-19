【盈喜盈警】惠理料去年轉盈為虧蝕約5.5億元　期內表現費總額收入僅100萬元

惠理集團 （00806） 公布，截至去年12月底止，公司擁有人應佔合併虧損預期約5.45億元（未經審核估計），將轉盈為虧，截至2021年12月底止年度，集團錄得4.58億元盈利。惠理股價今日收報3.37元，跌1.7%。

公司指，虧損主要由於去年管理費總額因集團管理資產規模下降，而下調至約5.5億元，較2021年底止的9.27億元按年跌約41%。此外，集團旗下管理的大部分相關基金因未能超越其先前的新高價或基準回報，以致表現費總額收入大幅減少，由2021年底2.01億元，到去年未經審核估計僅100萬元。

集團又提到年內市場狀況表現疲弱，公司的投資錄得公平值虧損淨額約3.2億元，2021年同期則錄得收益1.31億元。於2022年12月底，公司的投資包括初投資本投資，向旗下基金的投資及其他投資。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

相關文章：

【啤酒股】高盛四原因看好啤酒股 調升全綫目標價一成 潤啤及青島啤酒潛在上升空間達3成

【新股IPO】淮北綠金2450暗盤低逾兩成 一手最多蝕945元

編輯：葉志偉