全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢

全球已知最長壽人安德烈修女早前證實離世，享壽118歲。安德烈修女於二次世界大戰期間成為修女，一生經歷兩次疫情大流行，是全球最年長的新冠康復者。她生前曾被問及長壽秘訣，就透露每日都會飲一杯酒及吃朱古力。

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法國安德烈修女（Sister André）周二（17日）於睡夢中安詳離世。她生前最後12年一直居住在法國南部土倫市（Toulon）的一間養老院，在當地疫情最嚴重期間遵照醫囑，盡量留在自己的房間內，但她曾指對此感到孤獨。

她曾形容最長壽人瑞是「悲傷的榮譽」（sad honor），認為自己在天堂會更好，但上帝仍未想接收自己。

安德烈修女原名蘭登（Lucile Randon），1904年出生，早年任職家庭教師負責照顧孩子。她於1944年二次世界大戰期間，加入天主教慈善團體成為修女。她戰後曾於孤兒院照顧孤兒長達28年，直至1979年退休。

她曾經歷過1918年西班牙流感大流行，去年亦曾感染新冠，是世上最年長的康復者，但她並未意識到自己確診。

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安德烈修女生前曾經被問及長壽秘訣，她當時告知記者，每日都會飲一杯酒和吃朱古力，並形容相關習慣是她的「愧疚秘密」（guilty secret)。

史上已知最長壽人瑞Jeanne Louise Calment亦曾指，朱古力及酒對長壽有重要作用，她直至122歲才離世。

安德烈修女離世後，現年115歲、居住在西班牙的女性María Branyas Morera接任成為全球最長壽人瑞。

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責任編輯：李俊儀