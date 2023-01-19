【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏

北約周五（20日）會於德國召開會議商討對烏克蘭援助，烏克蘭要求西方供應重型坦克。但德國與美國互踢皮球，德國指當美國也向烏克蘭派出重型坦克時，德國才會出口德製坦克供應烏克蘭。

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北約盟軍目前部署德國製豹2重型坦克（Leopard 2）至歐洲各地，國防專家認為這款坦克最適合用於烏克蘭戰場。

數個北約國家擁有這些坦克並願意迅速交付，不過德國政府有權否決北約對出口豹2重型坦克的決定。

德國新任防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周四會接待美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），有指奧斯汀將於會上向皮斯托留斯施壓，要求德方允許德國製豹2重型坦克運至烏克蘭。

路透社引述德國政府消息人士指，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）近日多次在閉門會議上強調，美國也應該派坦克到烏克蘭。

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據悉，美國政府將批准一項價值超過20億美元（約156億港元）的對烏新援助計劃，可能包括向基輔政府提供Stryker裝甲車，但料不包括M1 Abram坦克。

美國最快或於周五的北約會議上宣布援助方案。

美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）早前訪烏，他表示美國仍未準備好滿足基輔對M1 Abram坦克的要求，指這款設備成本昂貴、負責且難以訓練軍人操作。

美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，總統拜登（Joe Biden）認為每個國家應就安全援助步驟及可向烏克蘭提供哪些軍備，自行作主權決定。

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責任編輯：鄭錦玲