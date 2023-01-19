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【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封

科技 17:52 2023/01/19

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HomePod Mini溫度及濕度感測功能將隨正式版HomePod 16.3，向所有HomePod mini用戶推出。

蘋果（Apple）停產兩年的HomePod昨晚重新回歸，推出HomePod第2代版本，除了價格比上代更親民，還有兩大亮點，包括加入聲音辨識功能，內建溫度及濕度感測器。事實上，HomePod mini上市之初，已有專家拆解發現HomePod mini內置溫度及濕度感測器，只是蘋果一直未解封有關功能。

據《MacRumors》報道，HomePod 16.3測試版已支援溫度及濕度感測，並將隨正式版HomePod 16.3推出，向所有HomePod mini用戶推出。

【新版HomePod】終於更新！　蘋果發布第2代HomePod　售2,299元

HomePod第2代發布後，蘋果也在官網更新了HomePod mini的產品介紹資訊，指HomePod mini內建溫度及濕度感測器，以及具備聲音辨識功能。

據蘋果介紹，溫度及濕度感測器除了可評估環境溫度及相對濕度數據，當房間處於特定溫度時，更可自動關上窗簾或開風扇；聲音辨識功能則可偵測煙霧及一氧化碳警報器聲音，並在辨識到聲音時傳送通知到iPhone。

綜合近日外媒預測，HomePod 16.3將與iOS 16.3、iPadOS 16.3等於下周推出。

【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音

責任編輯：張寶燕

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