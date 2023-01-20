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【盈喜】中海油料2022年多賺1倍至1400億元人幣 股價升近2%破頂
股市 09:28 2023/01/20
中海油 （00883） 發盈喜，按中國企業會計準則，預期2022年全年淨利潤介乎1396億元至1436億元（人民幣，下同），按年增99%至1.04倍。中海油表示，若撇除非經常性損益後，年度淨利潤達1383億元至1423億元，按年增約1.03倍至1.09倍。
中海油股價高開1.9%，開報11元破頂。
中海油2021年列帳淨利潤為703.2億元，扣除非經常損益後的淨利潤為681.71億元，每股收益1.57元。
中海油表示，期內盈利大增主要受惠油價上漲機遇、推進油氣增儲上産、提質增效 升級工作。
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記者：宋佩恩
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