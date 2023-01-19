【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！

今年是防疫措施首次放寬的一年，香港協會進行調查，發現兩成四人預計今年封利市總金額較去年增加，增加12%，約一成四表示每封「100元或以上」，由去年8%增至14%，按年增加6%。

負責調查的香港研究協會指，市民今年派利市預算是4年來最「手鬆」，新年消費意欲及加薪預期亦有明顯改善，估計與香港取消大部分防疫措施，加上與內地、海外回復正常通關，帶動市民對經濟展望轉趨樂觀有關。

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該調查於1月5至17日成功訪問1,007名15歲或以上市民，當中六成四為「派利市」人士，另36%為收利是的人士。另外，今年平均每封利市20元仍是主流，比例維持穩定，約50%，而每封10元的由去年15%減至10%，100元由去年8%增加至14%，是有調查以來新高，顯示今年平均每封利市的金額有所增加。

除了利市開支外，35%受訪者亦預計新年總體開支增加，當中33%人預計娛樂及消遣增加開出。另外，疫情防控措施大減，41%人預計上門拜年較去年增加19%。新春期間，表示一定會或多數會外遊的亦由去年10%激增至21%。

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