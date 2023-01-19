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【暴雪撤華】暴雪中國再發聲：《魔獸世界》進度存檔功能安全　冀國服重開時可使用

股市 17:01 2023/01/19

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【暴雪撤華】暴雪中國再發聲：《魔獸世界》進度存檔功能安全　冀《魔獸世界》國服重開時可使用

動視暴雪（美：ATVI）與網易 （09999） （美：NTES）今年1月23日終止多款遊戲的中國代理合作關係。暴雪中國發布《魔獸世界》進度存檔的常見問題解答。暴雪中國稱，該功能是安全的，其提供了一個涵蓋角色信息、裝備和遊戲進度的綜合存檔，以期在《魔獸世界》國服重新開放時使用。

暴雪中國指出，數以萬計的玩家已經成功使用本功能保存了他們的賬號進度。對於玩家的虛擬財產可能遭到損失以及暴雪會承擔這個責任嗎，暴雪中國稱，該功能是對網之易（即是網易旗下網易暴雪合作部）的數據封存的額外補充，網之易對這部分數據負責。

《魔獸世界》1月24日終止服務 

暴雪中國提到，沒有計劃在全球層面上線這一功能。暴雪中國提醒，《魔獸世界》於1月24日凌晨0點終止服務，服務器關閉之後，玩家不能下載賬號文件。

問及上述是否保存賬號進度唯一方式， 暴雪中國稱，這一功能是對網之易涉及所有《魔獸世界》國服玩家的數據封存的額外補充，該功能讓玩家將數據掌握在自己手裡，以期為國服重新開放使用。

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編輯：李哲毅

美股 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
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