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日銀保持貨幣政策不變　中國重新開放資本流入

宏觀解讀 17:00 2023/01/19

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美國最新經濟數據疲弱，12月零售銷售按月跌1.1%，為一年以來最大跌幅﹔生產者物價指數（PPI）最終需求按年升幅回落至6.2%，低於預期的6.8%。市場再度擔心美國經濟衰退風險，聯儲局可能於下月放慢加息步伐。而被市場重點關注的日本央行於會議後維持貨幣政策不變，未有如市場預期般擴大日本國債收益率控制區間，日圓兌美元昨日跌至131水平後回升。

中國方面，春節長假前人民幣市場交投淡靜，市場對中國重新開放的樂觀情緒依然堅定，資本大量流入中國，年初至今經滬港通及深港通流入國內A股的投資金額達到994.8億元人民幣，超過了2022年全年的899.3億元人民幣流入量。人行數據顯示，境外機構在12 月增加了在岸銀行間債券約600億元人民幣。同樣，中國債券數據顯示，外國投資者的債券託管餘額自2022年1月以來首次增加172.3 億元人民幣。隨著美聯儲加息週期減慢和中國經濟復甦，聯儲局與人民銀行的貨幣政策分歧預期會收窄，而中美國債殖利率差正在顯著收窄，債券市場的資金流出壓力應該會有所緩和。筆者認為，投資者可密切關注2023年初的經濟數據，此為衡量中國復甦的動力的重要指標。如果數據造好，流入中國的資金應該有助於今年內支持人民幣走勢。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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