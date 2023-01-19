【香港經濟】信銀國際：今年香港經濟料增長近4%　上半年港元最優惠利率最多或加0.75厘

▲ 【宏觀經濟】信銀國際料「加P」空間尚有50至75基點

信銀國際首席經濟師卓亮預計，聯儲局加息周期逐漸進入尾聲，預計今年上半年仍可能加息2至3次，每次上調0.25厘，料本港的最優惠利率（P）屆時每次亦以相同幅度跟隨上調，即上半年P或加0.5至0.75厘，並料P息上半年見頂。

卓亮表示，本港經濟活動逐漸回復正常水平，料今年GDP可望增長近4%。他指中港兩地通關有望提振本港經濟，預料零售市道將續改善，也帶動旅遊及私人消費，但目前仍有跨境限額等要求，若農曆年後實施全面通關，本地消費、旅遊業表現將出現更明顯反彈。出口方面，卓指由於環球經濟下滑導致國際貿易持續收縮，料上半年香港外貿表現仍存在一定壓力，可能繼續收縮或停滯，待下半年情況將有改善。

財政預算案下月公布，被問及再派發消費券的機會，卓表示，隨着邊境重啟和經濟活動好轉，本地經濟對消費券的依賴程度料已減弱，加上考慮到公共財政壓力，認為政府再宣布派發的迫切性不大。

內地將成為環球經濟的增長引擎

卓亮預計，內地今年GDP增長有機會超過5%，較今年2%全球經濟增長預測為高，而再成為環球經濟的「增長引擎」。他相信，內地在防疫措施放寬的推動下，個人消費與服務業將強勁反彈，減少經濟對出口的依賴程度，而經濟結構失衡問題亦有望改善。

料歐美將步入經濟停滯或收縮階段

卓亮稱，環球多地通脹逐漸出現見頂跡象，惟經濟衰退風險高企，歐美等成熟市場預計將步入經濟停滯或收縮階段，美息孳息曲線持續倒掛，長短息差創下逾40年最嚴重的倒掛程度，認為歐美經濟衰退機會相當高，「與內地經濟已出現此消彼長的局面」。他預期美國的加息周期於上半年結束，基準利率水平將在全年餘下時間內維持不變，屆時縮表措施會成為主要貨幣政策工具，聯儲局所持有資產規模持續減少，當地資產價格仍將受壓。

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記者：伍鍵文