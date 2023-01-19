  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啤酒股】高盛四原因看好啤酒股　調升全綫目標價一成　潤啤及青島啤酒潛在上升空間達3成

股市 16:53 2023/01/19

分享：

分享：

高盛四原因看好啤酒股　調升全綫目標價一成　潤啤及青島啤酒潛在上升空間達3成

高盛預期啤酒行業將會持續受惠於中國重啟主題，渠道復甦將釋放高端啤酒的強勁增長。由於行業在去年第四季見底、今年上半年將逐步復甦、產品價格有望調升，以及成本降低，將推動利潤。高盛全綫調升啤酒股的目標價，華潤啤酒 （00291） 、百威亞太 （01876） 及青島啤酒 （00168） 均獲調升一成。

高盛將潤啤目標價由調升10%至80元，即預期較周四收市價61.1元仍有31%上升空間；百威亞太調升12%至29元，即較收市價24.85元有16.7%上升空間；青島啤酒H股調升14%至107元，即較收市價78.05元有37%上升空間，上述三股評級均為「買入」。A股方面，青島啤酒A股（滬：600600）目標價則升12%至111元，重慶啤酒（滬：600132）升13%至120元，評級均為「中性」。

去年第四季內地疫情嚴重，高盛調低追蹤的啤酒股在上季及2022年的盈利預測，並解釋行業渠道重啟比例在去年10月及11月惡化，拖累了產品綫、渠道及平均售價。該行現時預期追蹤的股份在去年第四季銷售會有3%至12%下跌，經常性凈利潤跌1%至64%。

料啤酒廠平均售價調升4%至7%

不過，高盛相信，行業會在今年次季才有強勁恢復，因為低基數效應及貿易渠道重啟。同時，該行估計在產品升級下，價格將持續提升，料啤酒廠今年會將平均售價將調升4%至7%，與企業指引一致。

另外，高盛估計今年成本壓力將會減輕，大部分啤酒公司已為今年的主要原材料鎖定價格，潤啤及重慶啤酒料今年成本通脹將較去年溫和，而該行料百威亞太及青島啤酒的成本壓力將放鬆。

高盛指，目標板塊的估值仍低於過去三年平均38倍，同時，該行亦上調了今年盈利預測介乎1%至7%。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

相關文章：

【業績｜啤酒股】百威亞太首9個月多賺8.7%、股價升逾5%　總銷量增1.4%

【業績｜啤酒股】青島啤酒第三季純利多賺逾18%　收入升16%

【啤酒股】潤啤挫7%創五個月低　斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

編輯：袁諾曦

青島啤酒（滬：600600） 重慶啤酒（滬：600132） 大行報告 港股 華潤啤酒（00291） A股 H股 百威亞太（01876） 青島啤酒（00168）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【盈喜盈警】利華料去年多賺1倍　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

下一篇文章

【內險股】太平全年保費收入增4%　一文看清內險股收入（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股期貨續軟　道指期貨跌33點、納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨續軟　道指期貨跌33點、納指期貨微跌（不斷更新）
【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工
【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工
【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」
【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」
【內房危機】碧桂園倒插7%　悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息
【內房危機】碧桂園倒插7%　悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【港股市況】快手挫6%　美團續跌2%　恒指跌27點企10天綫、北水暫停成交近926億（不斷更新）
【港股市況】快手挫6%　美團續跌2%　恒指跌27點企10天綫、北水暫停成交近926億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款