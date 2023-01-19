【啤酒股】高盛四原因看好啤酒股　調升全綫目標價一成　潤啤及青島啤酒潛在上升空間達3成

▲ 高盛四原因看好啤酒股 調升全綫目標價一成 潤啤及青島啤酒潛在上升空間達3成

高盛預期啤酒行業將會持續受惠於中國重啟主題，渠道復甦將釋放高端啤酒的強勁增長。由於行業在去年第四季見底、今年上半年將逐步復甦、產品價格有望調升，以及成本降低，將推動利潤。高盛全綫調升啤酒股的目標價，華潤啤酒 （00291） 、百威亞太 （01876） 及青島啤酒 （00168） 均獲調升一成。

高盛將潤啤目標價由調升10%至80元，即預期較周四收市價61.1元仍有31%上升空間；百威亞太調升12%至29元，即較收市價24.85元有16.7%上升空間；青島啤酒H股調升14%至107元，即較收市價78.05元有37%上升空間，上述三股評級均為「買入」。A股方面，青島啤酒A股（滬：600600）目標價則升12%至111元，重慶啤酒（滬：600132）升13%至120元，評級均為「中性」。

去年第四季內地疫情嚴重，高盛調低追蹤的啤酒股在上季及2022年的盈利預測，並解釋行業渠道重啟比例在去年10月及11月惡化，拖累了產品綫、渠道及平均售價。該行現時預期追蹤的股份在去年第四季銷售會有3%至12%下跌，經常性凈利潤跌1%至64%。

料啤酒廠平均售價調升4%至7%

不過，高盛相信，行業會在今年次季才有強勁恢復，因為低基數效應及貿易渠道重啟。同時，該行估計在產品升級下，價格將持續提升，料啤酒廠今年會將平均售價將調升4%至7%，與企業指引一致。

另外，高盛估計今年成本壓力將會減輕，大部分啤酒公司已為今年的主要原材料鎖定價格，潤啤及重慶啤酒料今年成本通脹將較去年溫和，而該行料百威亞太及青島啤酒的成本壓力將放鬆。

高盛指，目標板塊的估值仍低於過去三年平均38倍，同時，該行亦上調了今年盈利預測介乎1%至7%。

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編輯：袁諾曦