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【兔年運程】塔羅占卜香港各行業運勢　邊個行業見曙光？

10:00 2023/01/23

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香港今年各行各業的發展運勢，又會可否復甦？

新冠疫情困擾香港三年，近日防疫措施逐步放寬，香港今年各行各業的發展運勢，又會可否復甦？塔羅師Rainbow苦笑稱：「今年抽牌我都嚇倒了！」她直言，今年大部分行業都缺乏「大牌」，運程並不樂觀。而且普遍都沒有抽到「金幣牌」，錢財及經濟未必穩定。

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其中金融業抽到的牌是「權杖2反牌」及「寶劍7」，意指金融業期望會復甦，但卻不似預期；資訊科技業就抽到「太陽反牌」及「權杖9」，「太陽反牌」代表政府今年所提出的支持，都未必可以落實到承諾，因此呼籲資訊科技業，應多靠自己。

籲港人傻更更　保持快樂

Rainbow提到利用奧修禪卡為此兩個行業抽到「天真牌」的建議牌，籲金融業和資訊科技業，都應天真地看待今年發生的事情，保持快樂過每一天，「寧願傻更更，認真便輸了」。

此外，出口貿易、旅遊業、教育行業等均沒有「金幣牌」；而航空運輸業雖然有「金幣5」，但同時也有「權杖5」，代表好壞參半。她指，金幣5代表着航空業開始重新運作，人才逐步歸位，「人才是足夠的」；但她也提醒，權杖5伴隨着奧修禪卡的「政治手腕」，所以今年的政治決定將會嚴重影響航空和運輸業。

至於被問及最看好的行業？Rainbow表示，飲食、零售及演藝行業已算是相對不俗的發展。零售業抽到「金幣女皇」，也是所有行業中少數抽到金錢牌的行業。她預計，港人的消費會集中在上半年，所以上半年零售業發展會相對順暢，但到下半年就一般般。她另提醒，若願意售賣新產品，可有出頭天的機會。

網上平台發展大　惟注意職業操守

而飲食業就抽到「寶劍1」，代表有望東山再起。Rainbow舉例，有部分早前已結業的餐廳，有望可在2023下半年重新營業；或者準備放棄的餐飲處所，可考慮再多堅持一下，惟要注意的是，飲食業也未有抽到「金幣牌」。

至於演藝及娛樂行業，Rainbow就認為網上平台發展空間較大，例如YouTube創作者抽到「聖杯2」及「騎士」，代表將會為新一代創作者帶來崛起的機會。

但她也提醒，由於2023年大牌為戰車，意味將會有許多花邊新聞及醜聞被爆出。所以從事娛樂事業的人士，要更加注重職業操守以及言行。

缺乏水元素牌　加薪追不上通脹

至於打工仔每年最關心的加薪問題，Rainbow就坦言，今年在「錢」方面都會比較辛苦。她藉加薪問題，抽到了「源頭牌」。她預計，今年市場的加薪幅度根本追不上通脹，「基於通脹問題，我抽到了『星星牌』，即代表所有東西都會貴」。Rainbow另指，減薪方面就抽到「金幣10」以及奧修禪卡的「比較牌」，「加又加得不多，減又減得多，情況並不樂觀」。

此外，今年所有行業都缺乏「聖杯牌」，整個占卜都缺乏水元素牌，意味大眾都不滿足。她憂慮地指：「唯一抽到有水元素牌（聖杯3），竟是失業率的問題，即代表會裁員。」她解釋，畢竟有許多行業與全球經濟掛鈎，所以當全球經濟不穩，裁員的問題也將顯現。

她同時表示，香港過去3年流失一批專才，而抽到的「寶劍4」代表是港人轉行、畢業生搵工的時候，「有許多專業行業都缺乏人才，是攝位的好機會」。畢業生找工作或是困難，但有機會可攝到好位。她也提醒畢業生，最緊要裝備好自己，設定長遠計劃。

【2023預測】占星師拆解　今年4大星象事業運

記者：曾曉汶

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