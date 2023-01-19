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【香港經濟】香港失業率跌至3.5%　連跌8個月、再創疫情後新低

宏觀解讀 16:40 2023/01/19

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【香港經濟】香港失業率跌至3.5%　連跌8個月、再續疫情後新低

政府統計處公布，去年10月至12月經季節性調整的香港失業率為3.5%，較9月至11月失業率再跌0.2百分點，續創疫情以來新低。就業不足率也由上月公布的1.6%再跌至1.5%。

統計處指，幾乎所有主要經濟行業失業率都在下跌，當中建造業、零售業、運輸業以及教育業有相對明顯的跌幅。

期內，總就業人口增加8300人至366.53萬人，同期總勞動人口減少4400人至379.13萬人。與疫情前2019年底相比，香港總勞動人口少18萬人。

勞福局局長孫玉菡預期，勞工市場在短期內應會繼續改善。隨着政府取消大部分社交距離措施，以及香港與內地逐步通關，本地經濟活動預料會有更顯著的恢復，為勞工市場提供進一步支持，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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【職場趨勢】有招聘平台去年廣告增53%、旅遊酒店復甦明顯　打工仔21個月即轉工

編輯：麥德銘

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