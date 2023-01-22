  • 19°C
香港時間 : 2023122日 (週日) 10:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【兔年運程】塔羅占卜預測香港運程　籲港人注重生理心理健康

10:00 2023/01/22

分享：

分享：

從事塔羅占卜多年的Rainbow（左圖）坦言，2023年依然是艱難的一年，全球和香港的整體運程走勢並不樂觀。

過去一年，本港社會經歷疫情衝擊，經濟受挫、人才荒問題湧現等，遭遇許多挫折和難關。踏入2023年，充滿未知和機遇。從事塔羅占卜多年的塔羅師Rainbow，日前選定了個好日好時，為2023年的前景進行占卜，預測香港今年經濟和社會情況和運勢。

【兔年注意事項】12生肖WhatsApp秘笈　避免溝通地雷兼增強運勢？

【電子利是】隔空送上新年祝福！　一文看清各大支付平台電子利是獎賞優惠

Rainbow坦言，2023年依然是艱難的一年，全球和香港的整體運程走勢並不樂觀，

甚至可算是近年最差的一年。

她提到，以塔羅角度，2023流年靈數為「7」，而7號大牌代表戰車，意味着社會開始重新運作。但塔羅牌中的戰車牌，其所代表的占星為巨蟹座，今年屬羊，「羊在12生肖中最缺乏安全感，巨蟹座都是缺乏安全感的星座。」所以預計今年許多民生議題都會與安全感有關。

事情難以控制　應及時行樂

而最影響民生的，莫過於疫情的發展。Rainbow坦言，尤其在隔離及入境措施放寬後，看似復常，但她為香港整體運程抽牌，卻抽到「死神」及「魔術師」。

她解釋，死神代表許多事情都難以控制，總會是在沒有預兆的情況下發生；而魔術師則指要接受許多事都是曇花一現，

所以現時可以去旅行就好去了，至少開心過。

因為她同時就2023年疫情發展，抽到「審判逆位牌」及「寶劍1」，「審判反牌代表着或會有變種病毒的出現，而且情況未必能控制得到；寶劍1則意指醫療系統有可能出事，也因此出現民怨」。

港人受情緒困擾　難齊心

Rainbow一再強調，2023年香港的發展運勢不太樂觀，勸喻港人應先把自身的生理及心理健康放在首位。

她提到，今年在占卜整體運程，出現許多「打架牌」，代表着香港人並非不想齊心，而是不懂得齊心協力，「香港人近年都先後受社會、抗疫問題困擾，影響情緒」。而情緒不好，就會導致不再信任其他人、不懂得與人合作，影響將來的發展。

Rainbow又稱，今年大部分出現的牌均是「火元素牌」，火多的時候，意味着人的身體器官會有許多不舒服，健康問題要加強關注。她笑言：「處理好健康，一定搵到錢！」

【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能　引入兔年主題設計

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲
2023/01/18
【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲
【農曆新年2023】花墟湧現購買年花人潮　花店：農曆新年「兔」氣揚眉　生意額料最多升2成
2023/01/17
【農曆新年2023】花墟湧現購買年花人潮　花店：農曆新年「兔」氣揚眉　生意額料最多升2成
【農曆年機遇】香港品牌本地老薑、尚禮坊　如何捉緊農曆新年復常機遇？【有片】
2023/01/15
【農曆年機遇】香港品牌本地老薑、尚禮坊　如何捉緊農曆新年復常機遇？【有片】
【2023預測】占星師拆解　今年4大星象事業運
2023/01/15
【2023預測】占星師拆解　今年4大星象事業運

你可能感興趣

【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲
17:36 2023/01/18
【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲
【農曆新年2023】花墟湧現購買年花人潮　花店：農曆新年「兔」氣揚眉　生意額料最多升2成
19:58 2023/01/17
【農曆新年2023】花墟湧現購買年花人潮　花店：農曆新年「兔」氣揚眉　生意額料最多升2成
【農曆年機遇】香港品牌本地老薑、尚禮坊　如何捉緊農曆新年復常機遇？【有片】
16:00 2023/01/15
【農曆年機遇】香港品牌本地老薑、尚禮坊　如何捉緊農曆新年復常機遇？【有片】
社會矛盾 傳染病 疫情 健康問題 占卜 生肖 塔羅 香港 星座

下一篇文章

【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】港元定存1年最高5.1厘 通關掀減息浪
【港元定期存款】港元定存1年最高5.1厘 通關掀減息浪
【港元定存】港元定存息最高18厘 銀行新春搶推好意頭定存
【港元定存】港元定存息最高18厘 銀行新春搶推好意頭定存
【2023兔年運程】港人兔年多愁緒？　風水師拆解香港流年市況、行業運程
【2023兔年運程】港人兔年多愁緒？　風水師拆解香港流年市況、行業運程
【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？
【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？
【新年影相App】兔年拜年必備！　新春相框、祝福語及貼圖一應俱全
【新年影相App】兔年拜年必備！　新春相框、祝福語及貼圖一應俱全
【港元定期存款】港元定存1年最高4.85厘　滙豐1年期4.2厘
【港元定期存款】港元定存1年最高4.85厘　滙豐1年期4.2厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款