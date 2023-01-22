【兔年運程】塔羅占卜預測香港運程　籲港人注重生理心理健康

▲ 從事塔羅占卜多年的Rainbow（左圖）坦言，2023年依然是艱難的一年，全球和香港的整體運程走勢並不樂觀。

過去一年，本港社會經歷疫情衝擊，經濟受挫、人才荒問題湧現等，遭遇許多挫折和難關。踏入2023年，充滿未知和機遇。從事塔羅占卜多年的塔羅師Rainbow，日前選定了個好日好時，為2023年的前景進行占卜，預測香港今年經濟和社會情況和運勢。

【兔年注意事項】12生肖WhatsApp秘笈 避免溝通地雷兼增強運勢？

【電子利是】隔空送上新年祝福！ 一文看清各大支付平台電子利是獎賞優惠

Rainbow坦言，2023年依然是艱難的一年，全球和香港的整體運程走勢並不樂觀，

甚至可算是近年最差的一年。

她提到，以塔羅角度，2023流年靈數為「7」，而7號大牌代表戰車，意味着社會開始重新運作。但塔羅牌中的戰車牌，其所代表的占星為巨蟹座，今年屬羊，「羊在12生肖中最缺乏安全感，巨蟹座都是缺乏安全感的星座。」所以預計今年許多民生議題都會與安全感有關。

事情難以控制 應及時行樂

而最影響民生的，莫過於疫情的發展。Rainbow坦言，尤其在隔離及入境措施放寬後，看似復常，但她為香港整體運程抽牌，卻抽到「死神」及「魔術師」。

她解釋，死神代表許多事情都難以控制，總會是在沒有預兆的情況下發生；而魔術師則指要接受許多事都是曇花一現，

所以現時可以去旅行就好去了，至少開心過。

因為她同時就2023年疫情發展，抽到「審判逆位牌」及「寶劍1」，「審判反牌代表着或會有變種病毒的出現，而且情況未必能控制得到；寶劍1則意指醫療系統有可能出事，也因此出現民怨」。

港人受情緒困擾 難齊心

Rainbow一再強調，2023年香港的發展運勢不太樂觀，勸喻港人應先把自身的生理及心理健康放在首位。

她提到，今年在占卜整體運程，出現許多「打架牌」，代表着香港人並非不想齊心，而是不懂得齊心協力，「香港人近年都先後受社會、抗疫問題困擾，影響情緒」。而情緒不好，就會導致不再信任其他人、不懂得與人合作，影響將來的發展。

Rainbow又稱，今年大部分出現的牌均是「火元素牌」，火多的時候，意味着人的身體器官會有許多不舒服，健康問題要加強關注。她笑言：「處理好健康，一定搵到錢！」

【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能 引入兔年主題設計

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：