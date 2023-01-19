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【新年病咗點算好】年三十至初四政府診所名單 (附新冠口服藥物的私家醫生求診名單)

理財智慧 17:15 2023/01/19

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農曆新年長假期將至，不少打工仔都開始準備放假心情。若在假期不幸病倒或「中招」，要找醫生都都不容易，今次為大家整合全港在年三十晚（21日）起至年初四期間開放的政府診所名單。另外，政府有7間為2019 冠狀病毒病指定診所及遙距診症服務在公眾假期期間會繼續提供服務。另外，確診病人亦可向可以處方新冠口服藥物的私家醫生求診，以備不時之需。

醫院管理局公布，14間普通科門診診所及18區中醫診所暨教研中心將於農曆新年公眾假期期間提供服務，14間普通科門診診所，港島區朕3間、九龍區有4間，新界區有7間。求診人士可透過電話或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。另外，18區中醫診所暨教研中心會於農曆新年公眾假期提供內科診療，不包括針灸、骨傷推拿及新冠復康診療，求診人士可透過電話或「18區中醫診所」流動應用程式預約診症時間。

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「中招」 遙距診症服務

另外，在假期期間若不幸染疫，有七間 2019 冠狀病毒病指定診所及遙距診症服務在公眾假期期間會繼續提供服務，支援社區的確診病人，特別是較高風險患者，為他們提供適切治療，舒緩病徵。如確診病人有醫療相關查詢，亦可致電醫管局支援熱線 1836115。此外，確診病人亦可向可以處方新冠口服藥物的私家醫生求診。附上: 私家醫生的名單

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撰文 : 陳玉蓮

大行報告 公立醫院 復康 診所 財務自由 冠狀病毒 DJ 新界 目標價 醫生

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