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【旅遊復常】日本去年12月遊客同比暴增112倍　目標2025年回復疫前水平

商業 16:30 2023/01/19

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日本國家旅遊局（JNTO）在本月18日發布的數據顯示，2022年12月的訪日遊客達到137萬人，與2021年（1.2萬人）同比暴增112倍。（資料圖片）

日本在2022年10月全面放寬邊境防疫措施，入境遊客的恢復情況越來越明顯。日本國家旅遊局（JNTO）在本月18日發布的數據顯示，2022年12月的訪日遊客達到137萬人，與2021年（1.2萬人）同比暴增112倍，是2020年2月（約108萬人）以來首次超過100萬人，同時亦恢復至疫情前2019年同期的54％。

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以國家和地區來看，在2022年12月，從南韓入境遊客數目為45.6萬人，比人員往來低迷的2019年同月增加83.9％，香港遊客數目則為14.1萬人，只比2019年同期少43.4％。中國內地遊客數目為3.4萬人，比2019年同期少95.3％。

日本政府在2016年提出了到2020年訪日遊客人數達到4,000萬的目標，而2019年的訪日遊客已達到3,188萬人。這一年的訪日遊客消費額達到4.8萬億日圓（約29.3億港元）。雖然新冠疫情爆發後訪日遊客人數銳減，惟政府仍維持到2030年訪日遊客人數增至6,000萬的目標。

訪日遊客酒店住宿比例回升

2022年全年的訪日遊客約為383萬人，雖然只是2019年的12％，卻是2021年的16倍。雖然仍存在疫情反彈等不確定性因素，惟酒店和百貨公司等的相關消費已呈現活躍景象。

目前訪日遊客相關消費十分活躍，據美國調查公司STR的統計顯示，2022年11月日本全國的酒店平均客房單價為15,462日圓（約944港元），比2021年同期上漲約4成，甚至比疫情前的2019年同期高出約4％。東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）在2022年12月的平均客房單價達到了2012年酒店重裝開業以來的峰值，訪日遊客的住宿比例也超過6成。

百貨公司遊客消費回復9成

另外，日本國內百貨公司裏來自韓國、台灣、東南亞的客人也有所增加。據悉，2022年12月松屋銀座分店（東京中央區）來自訪日遊客的免稅銷售額超過2019年同月，另一大型百貨公司高島屋也恢復到9成以上。

從日本各地區來看，旅客數目恢復步伐存在差異，尤其是對中國內地遊客依賴度高的北海道和大阪，恢復相對緩慢。位於大阪市的麗嘉皇家酒店（RIHGA Royal Hotel），2022年12月的入住率為75.9％，其中訪日遊客只有新冠疫情前的4成左右。另外，日本環球影城（USJ）的發言人也稱：「整體旅客數目呈現復常趨勢，惟來自中國內地的遊客還很少」。

據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，2022年國際遊客人數超過9億人，恢復到2019年的約63％。來自歐洲和中東地區的遊客數目也恢復到8成，惟亞太地區只有2成，恢復速度一直趕不上其他地區。

日本政府今年內將打造新的「觀光立國推進基本計劃」，目標在2025年度，訪日遊客人數和相關消費恢復到新冠疫情前的水平。

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責任編輯：楊嘉軒

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