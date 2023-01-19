健威花園兩房樓價再跌破600萬　31年長情業主賺逾3倍離場

樓市持續整固，業主只好減價沽貨離場，世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，北角英皇道健威花園B座中層03室，單位實用面積約456平方呎，單位屬兩房兩廳間隔單位，向東南面眺望樓景為主，原業主於去年11月放盤價為640萬元，最終減價58萬元至582萬元成交，實用呎價約12,763元，放盤2個月減價約9%成交。

蔡嘉駿補充，單位原業主早於1992年2月以144萬元購入上址，持貨31年帳面獲利438萬元，期間大幅升值3倍以上。

延伸閲讀【多圖】揚海現樓示位陪你睇 「揚帆出海」設計概念展優雅氣質【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映 【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機