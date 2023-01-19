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健威花園兩房樓價再跌破600萬　31年長情業主賺逾3倍離場

股樓投資 18:00 2023/01/19

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樓市持續整固，業主只好減價沽貨離場，世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，北角英皇道健威花園B座中層03室，單位實用面積約456平方呎，單位屬兩房兩廳間隔單位，向東南面眺望樓景為主，原業主於去年11月放盤價為640萬元，最終減價58萬元至582萬元成交，實用呎價約12,763元，放盤2個月減價約9%成交。

蔡嘉駿補充，單位原業主早於1992年2月以144萬元購入上址，持貨31年帳面獲利438萬元，期間大幅升值3倍以上。

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撰文 : 蔡子俊

健威花園 北角 世紀21 二手市場

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