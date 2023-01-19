【談保說道】保單賠償額都會彈出彈入？判斷手術級別成投保人每年必修科

讀者朋友告知筆者，他去年11月尾，做腸胃內窺鏡連息肉切除，總開支43,000元，比起2014年進行完全相同的手術治療，費用增加了三成多！

近廿年前，他受本地知名銀行職員遊說，買了一份個人醫保，大房計劃連附加醫療保障，不久後這間銀行，把整個一般保險連同這些醫療保險，轉賣給一家本地頗大的綜合保險公司，一切保單行政和索償，銀行櫃位只負責文件交收，完全不再提供諮詢服務，有任何垂詢，投保人須直接與該保險公司聯絡。朋友形容，該保險公司的客戶服務熱綫，極其繁忙，招呼你聽完一輪廣告後，便告知你客戶服務熱綫非常繁忙，請留低姓名聯絡電話，稍後會有同事致電跟進。幸好在當天內，都會有客戶服務員回覆。

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保費年增10%

他跟筆者分享，這份保單的保費年增加幅度約10%，今年保費已是投保時的三倍多，可是保障項目，每項利益上限，從來沒有改變，18年如一日！

2014年那次索償，所得的賠償，只是總開支的六成。他不滿這次索償，是因12月初收到索償回覆，比起於2014年一模一樣的手術治療，所得的賠償，竟然少了15%！他是愛儲存紀錄的投保人，核對了兩次索償的細節，和合資格得到賠償的數目，最大分別在於手術級別的界定！

中型手術變小型？

2014年照腸鏡和切除息肉的手術，被界定為中型手術;可是今次的照腸鏡和息肉切除手術，卻被界定為小手術，手術醫生費用，麻醉師費用，手術室費用，三項差合共8,000元多；再加上住院雜費，每宗病症上限為10,000元，是次住院雜費，總數近12,000元，出院時帶回家的藥物，一概不賠！

他致電客戶服務熱綫，詢問何解有如此這般分別，對方答：腸胃內窺鏡手術如有否息肉切除，一律被界定為小手術，另外出院帶回家的藥物，是不會獲得賠償的！

他也反映這次索償結果給他的醫生了解，醫生提醒他，腸鏡胃鏡，應視作兩項不同的傷病，因為他的病徵是上腹痛和腸道習慣改變，這是兩個不同的病情，如進行手術的入口，也是完全不同：住院雜費是以每宗傷病計算，並非每次住院計算，那這次進行的兩項手術，是互不相干的手術/傷病，應每項可得住院雜費1萬元的保障。

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筆者提醒他檢視最近的保單條款，和手術分類表，每年續保時，保險公司必會把續保條款和相關的文件，讀者們一定要小心細看，重大改變或構成重大改變的逐步逐步細小改變，必然隱藏在這些文件內。他細心翻查紀錄，找不到手術分類的更新，便致電客戶服務熱綫，道明來意，並要求對方將新的手術分類表寄給他；對方感受到他有備而來，便謹慎地解釋，腸胃內窺鏡一般界定為小手術，但也不是絕對的！需要視乎手術過程，有沒有加入其他治療程序，舉例若包括息肉切除，則被視為中型手術。

他便細心地起草投訴信件，要筆者為他覆核內容，細節結果如何，希望下期告知大家！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第795期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱