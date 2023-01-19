  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 料12月份銷售額按年跌27% 遭富瑞降評級及目標價 創科實業再跌穿「紅底」

股樓投資 16:10 2023/01/19

分享：

分享：

創科實業（00669）遭富瑞降評級及目標價，拖累股價今日（19日）大跌，「紅底股」得而復失，低見98元，最多跌6%，收報98.7元，仍跌5.4%，為表現最差藍籌。

同場加映﹕【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

富瑞發表研究報告指，上月電動工具需求繼續全面走弱，料創科實業上月銷售額按年跌27%，而去年下半年則按年跌10%，並指去年12月份及去年下半年的消費者業務跌幅較該行原先預期多。該行表示，由於美國客戶擔心衰退出現，零售層面上，要等待有更明確的去庫存跡象。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

該行預計，創科去年下半年、今年上半年及下半年分別按年跌3%、7%及升9%，意味今年全年銷量按年升1%，並將其資評級由「買入」下調至「持有」，目標價亦由109.87元下降至105.21元。

同場加映﹕【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
個股分析 港股 買入 目標價 純利 創科實業（00669） 銷售 大行報告

上一篇文章

【高息股】新創建申請內地發熊貓債 集資最多50億人幣

下一篇文章

【大行報告】新業務實現逾一成利潤率 麥格理上調新東方目標價至40元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港
國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港
【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產
【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產
【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款