【大行報告】 料12月份銷售額按年跌27% 遭富瑞降評級及目標價 創科實業再跌穿「紅底」

創科實業（00669）遭富瑞降評級及目標價，拖累股價今日（19日）大跌，「紅底股」得而復失，低見98元，最多跌6%，收報98.7元，仍跌5.4%，為表現最差藍籌。

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富瑞發表研究報告指，上月電動工具需求繼續全面走弱，料創科實業上月銷售額按年跌27%，而去年下半年則按年跌10%，並指去年12月份及去年下半年的消費者業務跌幅較該行原先預期多。該行表示，由於美國客戶擔心衰退出現，零售層面上，要等待有更明確的去庫存跡象。

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該行預計，創科去年下半年、今年上半年及下半年分別按年跌3%、7%及升9%，意味今年全年銷量按年升1%，並將其資評級由「買入」下調至「持有」，目標價亦由109.87元下降至105.21元。

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記者：郭秀慧