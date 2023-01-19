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【暴雪撤華】網易Cafe新推飲品「暴雪綠茶」極暢銷　疑暗諷暴雪富機心扮可憐

Hot Talk 16:06 2023/01/19

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【暴雪撤華】網易Cafe新推飲品「暴雪綠茶」極暢銷　疑暗諷暴雪富機心扮可憐

網易 （09999） （美：NTES）與暴雪中國在華合作的多款遊戲將於1月23日正式結束營運，雙方公開撕破臉後連日開炮，網易內部醞釀不滿暴雪風氣，網易招聘Bilibili官方賬號發布消息稱，網易園區咖啡廳已推出名為「暴雪綠茶」飲品，並稱其為「乳糖不耐的福音」，每杯售價為13元人民幣。

「綠茶」是內地網路流行語，主要是說嘲諷表面上人畜無害，私下卻富有機心的女性。另外有網民貼出圖片，顯示網易食堂還推出了「暴雪綠茶油菜」、「暴雪綠茶小趴菜」及「暴雪綠茶蓋菜」。

網易：暴雪「騎驢找馬、離婚不離身」

近日暴雪再轟網易不願延長合約，網易則反擊暴雪「騎驢找馬、離婚不離身的行為，將玩家和網易置於了何地」。

此外，網易招聘在「暴雪綠茶」貼文附上「網易拒絕暴雪順延6個月提議」的話題。有內媒引述網易員工指，「暴雪綠茶」一經推出便有大量員工排隊購買，銷售十分火爆。

網易「暴雪綠茶」宣傳圖

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「暴雪綠茶」推廣語疑回應暴雪聲明

另有網友發現，由於訂單數量激增，網易咖啡吧點單小程序顯示店內暫時只供應「暴雪綠茶」。另外，網易北京園區則推出了「暴雪綠茶」和「暴雪不開心」兩款新飲品。

在一張網傳的「暴雪綠茶」海報上，推廣語為「辛苦這麼久了；喝完這一杯，就散了吧；新的一年；願風指引你的道路；願星辰照亮你前進的方向。」該推廣語被網民認為，疑似回應暴雪中國此前發布的聲明。

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編輯：李哲毅

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