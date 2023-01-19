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【MPF】永明成去年MPF供應商大贏家 市佔率升近0.5個百分點

16:03 2023/01/19

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積金評級指去年有5間MPF業界的市佔率上升。

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至去年底止，在過去一年，有14間MPF服務提供者的市場佔有率按年出現變化，當中5加9減。

先說市佔率按年上升者，去年最大贏家是永明金融，市佔率驟升0.46個百分點；其次是中銀保誠，增加0.13個百分點；而龍頭宏利 （00945） 亦升0.04個百分點，恒生 （00011） 及交通銀行市佔率也微升0.03個百分點。

反觀，9間市場份額按年下跌者之中，跌幅最多是去年曾傳賣盤的信安，下挫0.17個百分點；友邦 （01299） 跌0.14個百分點；富達滑落0.13個百分點；而BCT銀聯、東亞 （00023） 、景順、新地 （00016） 旗下僱主營辦計劃、雲鋒金融 （00376） 旗下萬通保險，以及中國人壽的跌幅較少。

宏利市佔率27% 續為龍頭

縱使上年逾八成經營者的市佔率有變化，但全數17間的整體排名未受動搖，宏利 （00945） 的市佔率報27%，以管理2838.14億元的資產，穩守龍頭寶座；滙豐（HSBC）以17.81%高踞第2；永明金融為11.31%，管理1188億元MPF資產；友邦為8.83%；中銀保誠以7.19%力保五甲列。

而恒生 （00011） 市佔率佔5.81%、信安為5.6%、BCT銀聯為5.55%、富達是4.33%、東亞以2.6%而穩守十強。

去年十大供應商的排名曾有小執位，事緣於去年10月恒生的排名罕有由第6滑落至第7，被美資信安扒頭。市料主因是10月股災月，中港股票不幸中咒，爆小股災狂插水，相反美股卻勁彈，令重倉中港股票的MPF業界重創，押注美股者突圍，相信絕非大批成員轉會所致。

事實上，去年11月中港股票勁翻身，GUM（前稱駿隆）指港股MPF狂彈25%，市料帶挈重注港股的經營者，旗下資產絕地反擊，而非生意額短期內突驟變，令恒生再重奪第6位。

GUM：打工仔MPF去年人均蝕約4萬元

至於去年餘下7間營辨商的排名分別為：景順佔1.86%；交銀為0.65%；新地僱主營辦計劃先前已把旗下MPF行政工序售給渣打香港 （02888） ，其市佔率為0.59%；萬通為0.4%；中國人壽佔0.36%；尚乘佔0.07%，以及海通0.05%。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指去年底MPF的總資產值重上1萬億元，報逾10511.01億元。而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER）現為1.33%，業界由此推斷，MPF營辦商去年合共賺年費139.79億元。

GUM指，盡管去年11月MPF的平均回報勁彈9.4%；可惜，全年難以扭虧為盈，仍累跌15%，成員人均累積供款帳戶慘輸約4萬元，合共勁蝕1869億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

東亞銀行（00023） 信安資金管理 恒生銀行（00011） 宏利金融－S（00945） 富達 永明金融 中銀保誠 BCT銀聯 港股 雲鋒金融（00376）

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