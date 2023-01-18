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【消費優惠】八達通推銀聯卡新客戶優惠 消費滿1000元享100元回贈

理財智慧 20:17 2023/01/18

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全球多個旅遊熱點開放，加上中港重新通關，大家都為旅遊做好準備。八達通推出八達通銀聯卡推廣優惠，由即日起至2023年3月31日，新客戶透過八達通App開通八達通銀聯卡後，於本地或海外累積消費滿1,000元，登記優惠即可享100港元回贈。不過要留意 「新客戶」指於推廣期內第一次成功經八達通App申請八達通銀聯卡。若該客戶於2023年1月17日或之前已開通八達通銀聯卡，或於暫停或取消服務後申請重新啟動之八達通銀聯卡，均不被視為合資格客戶。

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撰文 : 陳玉蓮

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