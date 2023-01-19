【iM驗樓】驗收海茵莊園287呎單位　窗邊頂漏風恐變漏水獲74分

將軍澳新盤海茵莊園原訂於去年8月底落成，不過發展商九龍建業（0034）當時宣布，因惡劣天氣及疫情影響等原因，需要延期入伙7個月，最終該盤於2022年聖誕前後陸續交樓。記者近日與驗樓師鍾志剛（鍾Sir），驗收2座中層一個287平方呎單位，發現窗頂漏風、廚房鋅盤輕微漏水、露台趟門刮門框等問題，獲評74分。

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業主甄小姐透露，自己本來住在寶琳，「有一筆錢買樓就當是投資，加上自己也希望可以搬出來住」，於是打算在同區置業，屬意「Lump Sum」（入場價金額）較細的上車盤，並在2021年10月底，以650萬元購入海茵莊園287平方呎一房單位。

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單位主要有4個問題，分別是睡房窗戶、廚房鋅盤、浴室櫃門及露台趟門。鍾Sir先發現睡房窗邊頂不貼邊，稍為有漏風問題。他解釋，假如窗外有冷氣台、簷蓬等作遮擋，即使窗頂漏風，也不怕雨水由窗邊滲入；若是窗底漏風，即使是傾盆大雨，窗底框都能夠接水，再由去水口流走。惟今次窗外「無遮無掩」，雨水或會由窗頂縫隙流入屋內，因此他建議稍作調較，以免演變成滲水問題。

即睇單位有咩問題：

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另一個問題則位於廚房鋅盤。鍾Sir表示，鋅盤有輕微漏水問題，但並不嚴重，「我剛才儲滿一缸水，放水時才漏兩滴而已。」但今次並非「隔氣」漏水，而是盤底「膠杯」邊滴水，當有一定水量流走，產生水壓時才會漏水。鍾Sir認為，雖然問題輕微，但始終有漏水問題，不想使用時受到掣肘，就需要找水喉師傅檢查維修。

至於浴室櫃門及露台趟門則同樣有刮框問題。鍾Sir稱，每次關上露台趟門時，都會聽到有響聲，原因是門與門框之間太貼造成刮框，需要重新調整。而浴室櫃門則為波浪金屬邊設計，也是源於門與框之間過於緊貼，如果不理會，日積月累後，櫃門的金屬邊有機會掉落，所以亦建議調整門鉸位。

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一輪驗收後，鍾Sir表示，因為單位面積細，受到面積系數影響，有問題自然會扣比較多分，而是次單位窗戶鎖不貼漏風以及鋅盤底漏水，變相「窗」和「來去水」兩個工種扣至0分，因此獲評74分。

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨