【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假

▲ Tesla在2016年發布Model X自動駕駛測試影片作宣傳，Elon Musk隨後還發文指，Tesla能夠自己開車，沒有任何人為介入。惟Tesla資深工程師近日踢爆該影片涉造假。

Tesla自動輔助駕駛系統自推出以來一直備受關注，惟因涉及多宗車禍事故，遭美國司法部調查。據《路透社》報道，一位Tesla資深工程師在法院上作供，爆料指Tesla於2016年宣傳自動駕駛的影片背後，涉及大量人為操作，而非Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）所言的「車輛能自己開車」。

Tesla當年曾經發布一段的Model X自動駕駛測試影片作宣傳，展示Model X開出車庫後，駕駛者的雙手刻意與軚盤保持距離，示意已啟用自動駕駛，並且能夠辨別紅綠燈自動煞停再起步，根據導航目標自行切換車道，也能開上高速公路。抵達目的地之後，駕駛者先行開門下車，車輛還會自行於停車場泊車。Elon Musk隨後又發文指，Tesla能夠自己開車，沒有任何人為介入。

實測駕駛者曾介入控制 自動泊車也出事

然而，Tesla資深工程師Ashok Elluswamy作供，指Tesla當年拍攝的Model X自動駕駛宣傳影片內容涉及造假。該資深工程師指：「這部影片是應Elon Musk要求，為展示自動駕駛能力而錄製。」Tesla採用了3D投影技術，在預設的路線上試駕。在測試過程中，駕駛者曾介入控制車輛，最終的自動泊車測試還撞上了停車場欄柵。

訴訟源於前蘋果工程師車禍身亡事件

Tesla正面臨自動駕駛的犯罪訴訟，訴訟起源於2018年，前蘋果工程師黃偉倫（Walter Huang）在加州駕駛Model X時車禍身亡。原告律師認為Tesla誇大了電動車自動駕駛能力，導致車主誤信而釀成致命車禍。

美國國家運輸安全委員會在2020年提出的調查報告，指出這宗致命車禍的主因包括車主分心，以及自動駕駛功能有限制，而Tesla無效監控駕駛介入程度，是這次車禍的部分原因。

責任編輯：張寶燕

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