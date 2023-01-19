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【保你大】破產後仍可持有保單嗎？ 一文了解各類保單處理方法

理財智慧 16:45 2023/01/19

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連續3年的新冠疫情，來到去年底終於露出曙光了，不但香港撤銷了大部分防疫措施，連港人最關心和最熱切期盼的，跟內地通關也有了眉目。換句話說，踏入2023年，應該一切都向好。我們做保險這一行更是如此，因為過去3年沒有了內地人客來港買單，我們大部分行家的生意都少了兩三成。只靠內地客的同行，相信形勢更為不妙。

除了我們這一行之外，從事航空、旅遊和酒店等行業的朋友，這幾年的光景自然也不好過。

今日筆者約了一位從事旅遊業的客戶到芳姐的茶餐廳見面，這位客人是一家小型旅行社的老闆，過去幾年的生意幾乎冰封了，而他因為一些股東問題，導致他可能要申請破產。今天他約筆者出來，就是想瞭解一下，萬一他真的破產，對於他的保險有甚麼影響。

這位客戶叫Simon，我們吃過早餐之後，他就進入正題。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

Simon：「正如我在電話中說，萬一我真的申請破產，對我的保險會有甚麼影響？我有幾份保險是有現金價值和紅利的，這些都可以拿出來嗎？但我也有一些純保險，包括醫療保險，這都是保障我的，又可以保留嗎？」Simon一口氣問了筆者幾個破產後對保單影響的問題。

森：「明白你的情況。根據現行法例，當事人申請破產之後，破產管理署或其受託人會接管當事人的資產，計算過後會替當事人清還欠債。如果不夠，又會在扣除必須的生活支出後，以當事人的收入來還債。」

Simon：「那麼，他們會退了我有現金價值和紅利的保險去還債嗎？」

森：「當破產令生效後，破產管理署（受託人）會要求保險公司終止破產人的分紅保單，如果當中是有現金價值或紅利的話，可能要將那些收益來抵債。此外，也不會容許當事人用自己的收入，或資產再去買新保單。」

Simon：「明白，但那些已經買了下來，又是保障我醫療開支的保單呢？」

森：「在現行法例下，破產人或許可以保留這類保單，但他不可以用自己的錢去交保費，最好的方法是將該保單的持有人，轉去你的配偶或子女，由他們替你交保費。」

【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點  看好7板塊  農銀另建議增持10港股【見下頁

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Simon：「即是說萬一我入院，有賠償的話，都是歸持有人？」

森：「是的！你在該保單的身份只是受保人。」

Simon：「如果有另一些保單寫了我做受益人，而又真的有賠償給我呢？」

森：「同樣道理，如果你以受益人身份獲得保險賠償，這筆錢也有機會撥入破產人的產業中，有機會用來抵債，但具體操作可能要由受託人跟當事人按個別情況作具體處理了。」

Simon：「如果我在破產前將這些保險轉給配偶或其他親戚做持有人又如何呢？」

森：「這樣可能會被視為資產轉移，破產管理署是不容許的。基本上，破產人在破產前2年的資產轉移都會被視為無效，有關資產會被凍結，最終也可能會用來償還債務！」

Simon：「那麼，強積金又如何？強積金的累算權益是否需要拿來償債？」Simon突然想起，強積金也是他的資產。

森：「強積金有點不同，因為根據強積金條例，在65歲前要提取強積金，只有幾種特殊情況，當中不包括破產！但要留意的是，萬一當事人的破產令生效期間年滿65歲，便有可能被受託人要求，提取該筆累算權益作為償債之用。」

Simon：「哦，明白了！」

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第794期《iMoney》Focus。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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撰文 : 陳楚琨

破產管理署 保險公司 醫療保險 強積金 香港 醫療保險

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