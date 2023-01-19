同區客睇樓半年　有感樓價再跌空間有限　趕新年前830萬買映灣園海景三房

中原地產吳家威表示，中港通關帶動樓市回暖，年關漸近，不少買家加快落實入市決定。東涌映灣園8座高層B室成交，實用面積729平方呎，三房套房間隔，享海景。單位最初放盤價850萬元，減價20萬元，以830萬元沽出，實用呎價11,385元。買家為同區換樓客，睇樓約半年，眼見最近樓市已轉勢回暖，預計樓價再跌空間有限，故加快入市腳步，於農曆新年前入市。

原業主則於2004年2月以210.7萬元買入單位，持貨19年，帳面獲利619.3萬元，單位升值2.9倍。

東涌區本星期連錄6宗買賣成交，本月累錄38宗成交，已超越上月全月37宗紀錄。當中映灣園有13宗成交，較上月增加8成多，成交活躍。

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