【高息股】新創建申請內地發熊貓債 集資最多50億人幣

新創建(00659) 日前向中國銀行間市場交易商協會申請註冊總金額不高於50億元人民幣、分多個批次發行熊貓債券，建議發行將在接受註冊起計兩年內進行，而發行熊貓債券所得款項擬用作償還現有借款及用於營運資金。集團指，註冊何時獲完成仍未確定，而確切發行時間、年期、規模及條款將取決於發行時市況，而票息率將通過集中簿記建檔方式釐定，發行後將在中國銀行間債券市場交易。信用評級機構聯合資信評估給予其「AAA」主體長期信用等級。新創建全日收報7.1元，上升1.1%。

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集團表示，隨著港美最近大幅加息，導致美元或港元貸款借貸成本增加。由於人民幣利率呈下降趨勢，建議發行可提供一個較低成本的替代資金來源，加上該集團資產及收入相當一部分以人民幣計值，亦可對人民幣匯率波動的自然對沖，減少外匯風險。

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