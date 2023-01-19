▲ 【投行人事】法巴銀行據報在港聘用多位原瑞信私人銀行家

據《彭博》知情人士透露，法巴銀行在香港聘用了一批原瑞信私人銀行家，以增強富裕客戶的業務。

消息人士指，法巴銀行最近招募了Luke Chiu擔任香港市場主管，Nelson Hui擔任香港團隊負責人，Connie Wing擔任高級客戶經理，還有Ray Lam和Sammy Shek擔任客戶經理。另外，消息人士又指，公司還聘請了四位客戶經理助理。

法巴銀行亞太區財富管理業務負責人表示，該行計劃在未來三年將其為富裕中國客戶管理的離岸資金規模增加一倍，並正在新加坡和香港招兵買馬以滿足業務成長需求。法國巴黎銀行和瑞信發言人拒絕置評。

截至9月30日，法國巴黎財富管理的管理資產規模約為4,080億歐元（4,400億美元）。

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編輯：姚卓然