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【大行報告】新業務實現逾一成利潤率 麥格理上調新東方目標價至40元

股樓投資 15:36 2023/01/19

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麥格理指出，新東方（09901）的新業務在學習中心規模上實現逾一成的利潤率，上半年收入按年增長達262.7%至21億元人民幣；純利錄得5.9億元人民幣，集團管理層對第三季的收入增長指引為24至27%。該行維持對集團港股及美股的「跑贏大市」評級，港股目標價由30元上調至40元，美股則由38.3美元上調至51美元。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

另外該行表示，將集團2023年的非通用會計準則淨收入預測調整為下跌10.6%，又將2024及2025財年分別調整為增加14.1%及13.2%，因新東方在綫（01797）的淨利潤貢獻和盈利能力增加，導致少數股權減少。


【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

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撰文：鄭昊彤

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新東方在綫（01797） 新東方—S（09901） 美股 港股 大行報告

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