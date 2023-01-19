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【港元定存】港元定存息最高18厘 銀行新春搶推好意頭定存

15:28 2023/01/19

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迎春接福，銀行搶推存期好意頭的特色定存。

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送虎迎兔，投資者寄望虎盡金來，而港銀亦趁福兔年逼近，爭相推寓意「發發」的好意頭港元定期存款，例如集友於「實發日」（18日）3招齊發，連環推3個春節限定快閃高息計劃：98天年息享4.4厘、188天年息享4.55厘，以及288天年息的4.6厘，起存金額為100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，在分行渠道開立，推廣期至「易發日」（2月8日），但額滿即止。

華僑永亨雖撤5厘息，但日前新推諧音「易發發」的288天定期存款，年息4.68厘，旗下「宏富理財」客戶的入場費為20萬元。若非「宏富理財」客，存息為4.38厘，門檻須50萬元。

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避險族不妨趁機開立好意頭的定存賺取利息，當利是錢獎賞自己。其中，最吸引的是市場驚現18厘超高息。畢竟面對2023年開局的定存劈息浪，市場憧憬通關令樓股提早爆小陽春，游資湧港，令年關前銀根鬆動。不過，龍頭中資行卻追趕虎年尾班車，標尾會逆市獨加。

中銀香港 （02388） 提早於年廿五（1月16日）新春報喜，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於今年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天定期存款年利率高達18厘。

每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此優惠一次，以存款上限為10萬元，短存速賺息約345元。中銀搶閘預告於玉兔年推超高息，打破恒生 （00011） 7天年息10.9厘，膺冠絕全城的高息王。

投資ESG基金 享1.6萬元現金回贈【下一頁

此外，星展亦搶短錢，本周二（17日）重推7天年息享10厘，該行曾於去年底推此高息計劃，但要獲高息要先過2關，分別為︰（1）須為資產值100萬元的星展豐盛理財客戶；（2）先經分行成功認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元，上限500萬元。以存入50萬元的新資金計，此短存期內賺息972元，優惠至3月31日。

盡管星展再把10厘息上架，可惜擅打高息牌的大眾財務，今天（1月19日）連環撤兩個5厘息，既令市面的5厘長息絕迹，也使5厘息陣營的銀行降至8間，且全屬兩個月或以下較短存，例如滙豐（HSBC）7天及1個月年息皆有10厘；而渣打香港 （02888） 昨雖減息，仍維持7天年息享8厘，以及東亞 （00023） 兩個月年息6.8厘等。

順帶一提，送虎迎兔，歲晚收爐，不少特惠息將於虎年倒數，例如由花旗提供的3個月高息王4.88厘，將於年三十晚（21日）截止。

至於今天暫有6行劈息，除了「財仔」外，還包括交銀香港4連減，新近削1年息率0.1厘至4.1厘，信銀國際、招商永隆、星展及創興也全面降息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾財務 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 星展銀行 中銀香港（02388） 華僑永亨銀行 集友銀行 港元定期存款 定期存款

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