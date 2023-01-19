▲ 【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛 料本港樓價今年跌幾多？

香港樓價去年回落約15%，成交量大跌37%，高盛認為，現時本港樓市的需求相對較弱，負擔能力亦削弱，但中港開關後可帶來額外需求，美息亦即將見頂，惟基於未來3至6個月按息仍會上升，而賣地價格下跌亦意味樓價會進一步下跌，故開關的相關利好效應反映的時間較慢。

在中港通關憧憬帶動下，高盛覆蓋的發展商股價平均自去年10月底位反彈34%，但升幅仍遜於恒指的47%，當中股息率較高、槓桿比率亦較高的發展商，包括新世界 （00017） 、恒基地產 （00012） 及嘉里建設 （00683） 升幅相對較大。

高盛料2024至2025年本港樓價各升4%

高盛認為，本港樓市的周期較長，而一年的調整並不足夠去判斷樓市見底，但開關可以令經濟前景改善，而股市復甦亦帶動財富效應，因此調升樓價預測，由原本預期2023跌15%，2024至2025年持平，調高到2023年跌10%，2024至2025年各升4%。

高盛調整本港地產股2022至2025年每股盈利預測，由跌28%調高到增長129%，以反映較高的住宅樓價，及最新本港商廈價格及內地住宅樓價，同時調整本港地產股的目標價。

高盛：三大原因看好長實

其中，高盛將長實 （01113） 評級由「中性」調升至「買入」，主要基於三大原因：（1）由於資金回籠速度較快及資本管理較活躍，長實的股本回報率或資產回報率均較高；（2）長實是在具挑戰的行業環境下，唯一仍會增加派息及回購逾1%股本的本港地產商；（3）長實的盈利來源較多元化，30%至40%息稅前盈利來自中國以外的基建、公用及酒吧業務。

高盛同時維持新世界「買入」評級，因新世界的負債比率在行業中最高，相信能受惠於加息周期見頂，而且開關亦利好K11旗下商場業務。該行亦重申信和置業 （00083） 「沽售」評級，因其淨現金的利好已在加息周期中反映。

高盛預期，出行會於今年底才全面恢復，帶動本港零售及零售租金。

另外，牛津經濟研究院則認為，中港通關將利好本港經濟前景，加上按息預期會自第二季回穩，配合非本港居民的印花稅放寬，相信今年香港樓價會回穩，而本港氣氛改善，是樓價觸底的先兆。

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編輯：陳韻妍