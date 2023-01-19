法國全國大罷工 抗議馬克龍上調退休年齡至64歲

法國總統馬克龍早前提出退休金改革計劃，打算上調退休年齡兩年至64歲，引起社會一面倒反對。法國的鐵路、學校及煉油廠等行業周四（19日）展開大罷工，公共交通嚴重停擺。

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馬克龍（Emmanuel Macron）希望控制公共開支，政府的退休金改革方案中，提議在2030年時把退休年齡由目前的62歲延後至64歲。

勞工部估計，推遲退休年齡兩年及延長繳款期，將有助平衡退休金預算，2030年時國庫可節省177億歐元（約1,484億港元）。

為白領階層發聲的CFE-CGC工會代表指，工人已受夠通脹、工作條件和退休金等問題，預計會有大批工人上街反對政府的改革方案。

法國多個行業周四罷工，國家鐵路（SNCF）表示僅約兩成至三成多的高速TGV路線維持運作，幾乎所有本地或區域路線都停擺。

當地主要工會指，7成小學老師都表明罷工。煉油廠工人加入罷工，道達爾（TotalEnergies）旗下煉油廠也要暫停運送成品油。

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強硬派工會CGT威脅要切斷國會議員和億萬富豪的電力供應，政府則表示會動員1萬警力上街維持秩序，確保示威不會演變為暴力行動。

政府發言人韋朗（Olivier Veran）表示，內閣會冷靜和堅定面對罷工，敦促工人不要讓國家陷入癱瘓。不過工會形容周四的罷工只是起點，警告隨後會有更多罷工抗議行動。

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責任編輯：鄭錦玲