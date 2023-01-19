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【電動車】蔚來跌3%　管理層有變動、周欣據報將全面接管整車工程業務

股市 15:16 2023/01/19

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【電動車】蔚來周欣據報將全面接管整車工程業務

據內媒報道，蔚來 （09866） Danilo Teobaldi離任公司整車工程副總裁，並轉任歐洲整車總工程師，而蔚來執行副總裁及產品委員會主席周欣將全面接管蔚來整車工程業務。

蔚來現跌3%，報84.7元。

報道指，由於電動車行業競爭日益激烈，頭部陣營的蔚來還要進一步加速，提升新技術上車和新品上市的速度，這也可能是Danilo Teobaldi離任的原因之一。蔚來開始內部的人員調配和流動，也正是基於加快步伐、提升效率的考量。Danilo Teobaldi從2015年從觀致汽車加入蔚來，負責整車集成及前期工程，而在2019年10月接替榮休的原蔚來整車工程副總裁Roger Malkusson。

至於此次周欣接任整車工程，蔚來將在內部進一步聚焦資源、加快整車研發的速度和效率，為未來的競爭增加籌碼。雖然周欣少見媒體，卻是蔚來的創始元老之一，位列蔚來四大委員會主席之一，也是蔚來僅有的兩位執行副總裁之一。

報道又指，蔚來在歐洲設立渠道和服務團隊之外，蔚來還計劃推出專為歐洲市場設計的車型。ET5獵裝版新車就將在歐洲首發，而蔚來開發的第三品牌「螢火蟲」項目，也將專供歐洲。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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編輯：姚卓然

新能源 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 歐洲
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