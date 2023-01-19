【中港通關】澳門旅遊局與香港旅遊業界研推「7人車小旅行團」

▲ 澳門旅遊局與香港旅遊業界研推「7人車小旅行團」

澳門電台報告，澳門旅遊局局長文綺華表示，新春後將持續與香港旅遊業界探討推出「7人車小旅行團」，指出經過疫情，尤其港珠澳大橋通車後，港客參團更喜歡「小團」與親友出遊。

文綺華又指，近日來澳港客日均維持7000多人，隨交通運力增加，相信可增至8000至1萬人來澳。目前向港客推出的送回程車或船票優惠預算3000萬澳日元，可用至3月底，每日沒有設配額，當局會視乎新春過後的優惠使用情況，適時調整投放力度。

值得留意是，外港碼頭往來香港上環海上航班周四（19日）起恢復。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」

相關文章：

【芯片大戰】美國對中國實施芯片禁令範圍擴大至澳門 封殺轉運至中國的後路 中芯照升2%

【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年 須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億

【濠賭股】花旗：澳門旅遊業復甦勢頭強勁 調高1月賭收預測、倍增至80億澳門元

【中港通關】澳門研向香港居民再送酒店優惠 冀日均訪澳香港旅客增至1萬人

編輯：袁諾曦