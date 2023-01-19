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【中港通關】澳門旅遊局與香港旅遊業界研推「7人車小旅行團」

股市 15:15 2023/01/19

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澳門旅遊局與香港旅遊業界研推「7人車小旅行團」

澳門電台報告，澳門旅遊局局長文綺華表示，新春後將持續與香港旅遊業界探討推出「7人車小旅行團」，指出經過疫情，尤其港珠澳大橋通車後，港客參團更喜歡「小團」與親友出遊。

文綺華又指，近日來澳港客日均維持7000多人，隨交通運力增加，相信可增至8000至1萬人來澳。目前向港客推出的送回程車或船票優惠預算3000萬澳日元，可用至3月底，每日沒有設配額，當局會視乎新春過後的優惠使用情況，適時調整投放力度。

值得留意是，外港碼頭往來香港上環海上航班周四（19日）起恢復。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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編輯：袁諾曦

經濟 澳門 香港 疫情
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