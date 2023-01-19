【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音

蘋果（Apple）昨夜突襲式公布第2代HomePod，除了帶來全新的氣溫及濕度感應功能，在HomePod內置的低音EQ麥克風、室內空間測功能等互相配合下，識別附近表面的聲音反射，音效表現進一步提升。

【新版HomePod】終於更新！ 蘋果發布第2代HomePod 售2,299元

新一代HomePod採用了單一的長衝程低音喇叭，以及5個高音喇叭組成的「五號角高音喇叭陣」，並內置5個收音咪 。雖然當中的高音喇叭數量，由第一代的7個，減少至新一代的5個，但每個高音喇叭的超音波聚能器（Transducer horn）和銣鐵硼磁鐵單體（Neodymium magnet），都經過改良，且具有波束形成能力，使其可以精確地在特定位置發出聲音。另透過將五號角高音喇叭陣內置在機身的底部，可以避免不必要的桌面反射，確保音效的清晰度。

配合內置的室內空間測功能、低音EQ麥克風、系統傳感器等，第2代HomePod可以根據其位置測量環境中的自然低音響應（Bass response）、識別牆壁和家具等附近表面的聲音反射，以及識別系統當前狀況，從而進一步實時調整模型、音頻，提高其聲學效果。

支援最多兩部的同室播放

此外，用家只需說聲「喂Siri」或輕觸並按住 HomePod頂部，即可在多部HomePod揚聲器播放同一首歌，或在多部HomePod揚聲器播放不同歌曲，甚至可以利用多部HomePod揚聲器作為廣播器。

由於Apple TV 4K已支援杜比全景聲（Dolby Atmos）或環繞音效，用戶最多將2個同型號的HomePod連接至Apple TV 4K，並按預設分離左右聲道，創造出比傳統立體聲揚聲器更寬廣、更令人身臨其境的聲場。

責任編輯：殷凱怡

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