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竹園北邨遺產貨劈價110萬沽　381呎單位150萬易手　呎價不用4000元

股樓投資 15:21 2023/01/19

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市區公屋罕錄低價成交。高級物業羅文通說，黃大仙竹園北邨榕園樓中層24室，實用面積381平方呎，一房間隔，座向西南，去年2月放盤，當時開價260萬元（綠表價），及至近日，累減110萬元，以150萬元（綠表）易手，實用呎價約3,937元。 

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羅文通透露，據知該單位空置多年，屬遺產物業，基於承辦人沒有供樓壓力，心態處之泰然。 直至去年中，樓價明顯急跌，承辦人四度減價賣樓，亦無人問津。及至年底，上址劈價至150萬元（綠表價）求售，隨即收到大量客人查詢，睇樓量急升。最終單位獲區內白居二客以筍價150萬元（綠表價）承接，價錢回落到2016年或較前之水位。

資料顯示，原業主於2000年1月以20萬元（綠表價）購入上址，持貨23年，現賬面獲利約130萬元，物業期內升值6.5倍。

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撰文 : 黃卓賢

竹園北邨 公屋 黃大仙 白居二 二手市場

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