【大行報告】料今年利潤率具強勁擴張潛力 潤啤入高盛「確信買入」名單

高盛表示，華潤啤酒（00291）認為其產品的平均售價方面有上調空間，正評估Super X的產品升級潛力。而在平均售價、毛利率及經營槓桿帶動下，料集團今年利潤率有強勁擴張潛力。該行維持對其「買入」評級，並在「確信買入」名單內，目標價由73元上調至80元。華潤啤酒截至周四（19日）下午3時報 60.85元，升幅1.4%。

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該行引集團管理層指，啤酒仍是集團重點，高端化方面執行力強，重點是由今年開始實現盈利。受惠於貿易渠道復甦，該行預計其次高端及以上業務今年銷量增長28%。



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另外高盛指出，雖然 金沙酒業的交易完成，不過集團今年專注業務轉型，料今年是過渡年，估計金沙酒業在今年的淨利潤貢獻會較少。 展望未來，目前估計金沙酒業2023至2025年銷售及淨利潤複合年均增長率分別為24%及40%。 而計入金沙酒業後，該行上調潤啤2023至2025年盈利預測3%至7%。

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撰文：鄭昊彤