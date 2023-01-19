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【大行報告】料今年利潤率具強勁擴張潛力 潤啤入高盛「確信買入」名單

股樓投資 15:04 2023/01/19

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高盛表示，華潤啤酒（00291）認為其產品的平均售價方面有上調空間，正評估Super X的產品升級潛力。而在平均售價、毛利率及經營槓桿帶動下，料集團今年利潤率有強勁擴張潛力。該行維持對其「買入」評級，並在「確信買入」名單內，目標價由73元上調至80元。華潤啤酒截至周四（19日）下午3時報60.85元，升幅1.4%。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

該行引集團管理層指，啤酒仍是集團重點，高端化方面執行力強，重點是由今年開始實現盈利。受惠於貿易渠道復甦，該行預計其次高端及以上業務今年銷量增長28%。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另外高盛指出，雖然金沙酒業的交易完成，不過集團今年專注業務轉型，料今年是過渡年，估計金沙酒業在今年的淨利潤貢獻會較少。展望未來，目前估計金沙酒業2023至2025年銷售及淨利潤複合年均增長率分別為24%及40%。而計入金沙酒業後，該行上調潤啤2023至2025年盈利預測3%至7%。

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 買入 港股 華潤啤酒（00291） 大行報告

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