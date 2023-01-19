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【金融反貪】國壽前董事長王濱遭提公訴　被控受賄、隱瞞不報境外存款

股市 14:55 2023/01/19

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中國人壽 （02628） 母公司國壽集團公司前董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。據內地最高人民檢察院公布，山東省濟南市人民檢察院近日已向濟南市中級人民法院提起公訴。檢察機關在審查起訴階段告知王濱享有的訴訟權利，並訊問了王濱，聽取了辯護人意見。

檢察機關起訴指控：王濱利用擔任中國農業發展銀行江西省分行黨組副書記、副行長，交通銀行股份有限公司 （03328） 北京市分行黨委書記、行長，交通銀行股份有限公司黨委委員、副行長，交銀國際信托有限公司董事長，中國太平保險集團公司（後更名為中國太平保險集團有限責任公司）（旗下上市公司為中國太平保險控股 （00966） ）黨委書記、董事長，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長兼廣發銀行股份有限公司董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；王濱身為國家工作人員違反國家規定，隱瞞不報境外存款，數額較大，依法應當以受賄罪、隱瞞境外存款罪追究其刑事責任。

檢察機關指，王濱一人犯數罪，依法應當數罪並罰。

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編輯：胡學能

港股 中國太平（00966） 交通銀行（03328） 保險公司 金融 銀行 中國 人壽保險 中國人壽（02628）
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