▲ 即將踏入農曆新年,Google Search又悄悄推出2023兔年彩蛋,用戶只要輸入以下關鍵字,隨即便出現可愛兔子煙火特效。(Google Search截圖)

即將踏入農曆新年,Google Search又悄悄推出2023兔年彩蛋,用戶只要輸入以下關鍵字,隨即便出現可愛兔子煙火特效。

現時在手機或電腦使用Google Search輸入關鍵字,包括農曆新年、年初一、過新年、Chinese New Year、Lunar New Year、Year of the Rabbit等,就會看到兔子煙火特效。同時可分享予親友拜年。

搜尋關鍵字後,在手機版向下滑動或者電腦版右側,亦可見到農曆新年拼圖免費遊戲。該拼圖遊戲還有3個困難程度選擇,以及可邀請親友一同參與。

責任編輯:張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌,分享疫下營商Tips。即看最新一集: