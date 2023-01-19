【跨國企業】微軟宣布將裁員1萬人 為8年以來最大規模裁員計劃

為應對全球經濟放緩，微軟早前（18日）宣布計劃裁員一萬人，為繼2014年至2015年之後最大規模的一次裁員行動，微軟首席執行官Satya Nadella表示裁員將在3月底前進行，受影響的員工不到全球員工總數的5%。

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微軟截至去年6月在全球僱用約22.1萬名員工，其中在美國共有約12萬員工，今次裁減人數佔整體人手近5%，表示是因應經濟不明朗情況，決定削減成本，未來公司將重點關注人工智能等領域。根據外媒推算，是次裁員行動所花的預料遣散費連同其他重組費用將合共消耗12億美元（93.6億元）。

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除了微軟之外，較早前美國多間科技公司亦先後宣布裁員計劃，亞馬遜將裁員18000多人，Twitter在被馬斯克收購後亦計劃裁減接近半數員工，涉及超過3700人。Facebook母公司Meta亦計劃裁員超過11,000人。

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撰文：鄭日棱