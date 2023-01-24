【開工吉日】紅色服飾加強幸運能量　占星師： 團拜勿過分急進

▲ 白羊座的能量同樣會令人變得衝動、容易與人發生爭執，因此凡事要保持忍耐，例如和同事團拜時不要過分急進，以免發生口角。（資料圖片）

從占星角度，每天都會有不同星象去引動相應的能量。AOA國際占星研究院創辦人、占星師Jupiter表示，以農曆正月初五（26日）9時正為參考點，當時的星象是月亮和木星在白羊座合相，由於木星代表成長、發展、財富等吉利意象，所以這日開工將有助加強白羊座特質的能量，而白羊座有充滿朝氣和幹勁的意思，所以這日開工也會特別醒神和有活力，會是新一年美好的開始。

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若想再加強這天的幸運能量，Jupiter建議穿著紅色的衣服或佩戴紅色的飾物，又或在食飯時選擇一些稍為有辣味的菜式，例如加入少評芥辣或胡椒成份的食物。

但要特別注意的是，白羊座的能量同樣會令人變得衝動、容易與人發生爭執，因此凡事要保持忍耐，例如和同事團拜時不要過分急進，以免發生口角。

金星進雙魚座 宜向客戶拜年

Jupiter也提到有另一重要星象可好好利用。由1月28日早上8時至1月30日下午4時，這時金星會進入雙魚座，十分有利人緣；同時月亮也會進入金牛座，這也有利擴展財富，所以這段時間可把握機會，進行一些增強人緣的事。

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例如主動聯絡客戶打招呼拜年，又或向同事夥伴派開工利是、小禮物等，尤其對講求人際關係合作、多勞多得的職業，也是非常適宜在這幾天進行聯繫交流的事情，為未來合作打好關係。

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記者：陳卓賢