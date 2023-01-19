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【香港零售】謝瑞麟：中港通關或帶動入境旅客數目上升　有助店鋪人流和銷售表現

股市 14:29 2023/01/19

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【香港零售】謝瑞麟：中港通關或帶動入境旅客數目上升　有助店鋪人流和銷售表現

謝瑞麟 （00417） 預期，農曆新年假期外遊人數持續增加，但中港通關或帶動入境旅客數目上升，有助店鋪人流和銷售表現，集團將繼續策劃及推出促銷活動及折扣優惠，致力在旺季提高銷售額。

謝瑞麟於第三財季共增33家店

謝瑞麟相信，放寬防疫限制能促進旅遊業復常，對本港經濟復甦發揮積極作用，料旅客人數將陸續增加，集團銷售表現將隨零售業加快復甦有所提升，將繼續留意市場情況，制訂相應的策略。

謝瑞麟於10月至12月期間增加33家店；截至2022年底，集團於亞洲共有517家店，包括內地481家；港澳共28家；馬來西亞7家及日本1家。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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【零售股】莎莎上季內地零售及批發營業額按年跌42.4%　港澳跌6.9%、馬來西亞獨升

【香港經濟】本港10月零售銷貨額揚3.9%　受惠新一輪消費券

記者：宋佩恩

港股 經濟 銷售 零售 謝瑞麟（00417）
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