「1881」慶祝香港逐步全面通關 為首五十名內地遊客送出春日住宿禮遇

隨著疫情漸趨穩定，入境防疫措施逐步放寬，內地與香港全面恢復通關，高鐵已於本月重開，有利內地與海外旅客來港消費，刺激香港經濟復甦。長江實業地產投資有限公司董事黃思行表示，為慶祝香港與內地通關，由即日起，首五十名訪港旅客於「1881」消費，均可獲贈價值港幣2,500元的富衛1881公館指定套房現金券壹張；消費滿港幣30,000元或以上，則可獲贈額外港幣3,000元住宿禮遇，以換取免費住宿富衛1881公館指定套房壹晚，以刺激內地遊客的購物意欲。是次春節推廣，同時推出各種購物及餐飲現金券獎賞，由即日起至2023年4月10日的推廣期間，首一百名貴賓消費滿港幣20,000元或以上，可額外獲享價值港幣2,500元的富衛1881公館指定套房現金券壹張；消費滿港幣30,000元或以上，更可額外獲享此套房現金券兩張，吸引本地及外地遊客於「1881」盡情消費。所有禮遇數量有限，送完即止。

由長江實業集團有限公司發展、香港文化旅遊購物地標「1881」於今個春日特意呈獻以「Spring into French Romance」為主題，將百年古蹟廣場幻化成法式庭園。春日初至，廣場中央設置巨型法式花盆，花盆以牡丹油畫作設計，牡丹寓意吉祥富貴，古色古香的花盆設計映襯「1881」百年古蹟，別具另一番風味。適逢兔年，花盆裝置除了圍繞各式各樣園林植物，亦擺放多隻樹木造型的兔子，成雙成對、甜甜蜜蜜。遊人們可與愛侶或家人蒞臨「1881」感受法式庭園的浪漫氣氛，除了欣賞庭園的園藝植物、並留下倩影外，亦可在推廣期間於「1881」內之商店或食府消費滿指定金額，享受一系列春日獻禮。



(特約)