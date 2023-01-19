Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員

正當各大科企裁減人手之際，串流平台Netflix宣布為旗下私人飛機招聘空中服務員，成功受聘者可獲高達38.5萬美元（約300.3萬）年薪。

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Netflix於網站發布招聘廣告，宣布旗下航空部門Netflix Aviation招聘空中服務員，年薪介乎6萬（約46.8萬港元）至38.5萬美元。

工作範圍是於加州聖荷西，需要在美國境內外地區出差。

職位要求包括謹慎、有獨立判斷能力和出色的客戶服務技能，也要能自我鼓勵和在少量指引下獨立工作。

職位招聘廣告形容，Netflix 航空部門提供卓越、安全、保密的航空運輸，而今次招聘的團隊協助Netflix更有效地走向世界，使公司能夠繼續在世界範圍內創造歡樂。

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Netflix指相關職位的整體市場範圍薪金通常為6萬美元至38.5萬美元，因此這次招聘開出的薪金符合公司理念。

Netflix強調會仔細考慮背景、經驗和技能等因素，並取決於開出的職位，來確定受聘者的具體薪金。

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責任編輯：鄭錦玲