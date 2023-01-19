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英鐵路罷工釀逾96億損失 官員承認早談判和解成本較低

環球社會熱點 15:00 2023/01/19

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英國近期多個工會罷工要求加薪，其中包括多個鐵路業相關工會。有英國官員承認，鐵路罷工已為英國造成逾10億英鎊（約96.5億港元）損失，亦指若數月前就和工會達成和解協議，成本會較低。

英國再有工會宣布2月1日罷工 社會恐接近癱瘓 【下一頁】

英國鐵路事務常務次官梅里曼（Huw Merriman）周三（18日）出席下議院運輸委員會會議，表示罷工為英國鐵路業於工作日造成的損失為每天2,500萬英鎊（約2.4億港元），在周末則為每日1,500萬英鎊（約1.4億港元）。

他引用研究指自去年6月至12月，罷工行動造成整體經濟損失達7億英鎊（約67.6億港元）。

工黨議員Ben Bradshaw表示，即目前為止已造成逾10億英鎊的損失，並質問梅里曼是否在數月前解決爭端較容易。梅里曼承認，最終花費的成本會較達成和解更高。

英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀 【下一頁】

但梅里曼強調，政府未有以消極方式應對。他指當局必須審視對公共部門薪酬的整體影響，強調必須改革，引入更具成本效益的工作方式。梅里曼表示，改革長遠而言能提高鐵路運作效率。

梅里曼言論引來多人批評，曾舉行罷工的鐵路、海運及運輸（RMT）工會秘書長林奇（Mick Lynch）指，政府已經承認延長鐵路糾紛，是當局降低鐵路工人、護士及救護員等行業工資策略的一部分。

工黨影子運輸大臣黑格（Louise Haigh）亦指，政府目前已公開承認，納稅人需為政府不和解的舉動付出昂貴代價。

運輸部常務秘書Dame Bernadette Kelly則強調，雖然罷工造成高昂經濟損失，但不能單純考慮經濟損失而不惜一切代價達成和解，從長遠而言對鐵路行業及經濟都非常不利。

梅里曼亦指，希望盡快與RMT達成協議，對工會願意談判感到鼓舞。

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責任編輯：李俊儀

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