▲ 【開工利是2023】ZA International向香港員工派發1,000元收爐利是 另或再獲等值1萬元大利是、兼額外多一天假期

農曆新年將至，ZA International（眾安國際）今日向旗下子公司ZA Bank、ZA Insure 和 ZA Tech的員工發內部信，宣布豪派3項新春福利。ZA International 一眾管理層將透過ZA Bank App向香港員工派發1,000元收爐利是，員工亦可趁新年假期用 App 內的「逗利是」功能，向管理層拜年逗利是。

同時，特別透過ZA Bank加推「ZA 百萬勁抽：員工版」，旗下所有合資格員工都可以參與，親身感受百萬勁抽的刺激。被抽中的1位幸運員工將獲得額外大利是一封，獨自穩袋100萬ZA Coin（價值1萬元）。

去年世界盃期間 ZA International 香港員工曾享受額外一天「射波假」，管理層決定再次「做壞規矩」，容許香港員工向上司申請額外一天假期，更可自行選擇「早出」或「晚歸」，自製連續6日長假，分別可選擇在農曆年廿九（1月20日）提早「收爐」；或延遲至年初六（1月27日）才「開爐」上班。

另外，ZA Bank今年首次推出的百家姓電子利是封，採用家傳戶曉的港式招牌字體「李漢港楷」，涵蓋46個熱門姓氏。

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編輯：姚卓然