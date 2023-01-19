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【開工利是2023】中銀派電子開工利是500元兼送海味　三大發鈔行「公價」多少？迪士尼成最大贏家？

Hot Talk 13:39 2023/01/19

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農厝新年在即，本地主要銀行齊齊提早揭曉「開工利是」份量。中銀香港 （02388） 表示，癸卯兔年將向員工派發500元電子開工利是。中銀香港稱，電子利是既環保亦方便，連續5年利用旗下BoC Pay派發電子開工利是。

除了預告年初五開工利是金額，中銀香港表示，今年新年將向員工送出海味賀年禮品包，早前亦已向員工送贈每人兩張迪士尼樂園入場券。

除了派發開工利是，中銀香港更向員工派發海味賀年包

本地三大發鈔行滙豐、渣打本周先後已公布開工利是安排，滙豐將在本周五（20日）透過PayMe向員工派發500元電子利是，而渣打香港則向員工派100元開工利是、每人兩張迪士尼樂園門票，以及抽出1000名員工額外獲得香港迪士尼樂園酒店住宿。

HSBC滙豐經PayMe派500元開工利是 林慧虹冀員工兔年精力充沛，可見【下一頁】

渣打香港向員工送上香港迪士尼樂園門票等三大禮物 派100元開工利是以外「加料」，可見【下一頁】

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