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【財政預算案2023】會計師公會料港府財赤達1139億元　未建議再派電子消費券

宏觀解讀 14:33 2023/01/19

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【財政預算案2023】會計師公會料港府財赤達1139億元　未建議再派電子消費券

港府將於2月22日新年度《財政預算案》，會計師公會預期，在去年宏觀經濟欠佳、賣地收入減少下，港府2022/23年度財政赤字達1139億元，遠超港府去年估計的563億元赤字。會計師公會料，香港財政儲備將隨之跌至8432億元，一年減少11.9%。

港府預告1月30日起取消新冠病毒患者隔離令，會計師公會長方蘊萱預期，近期連串防疫措施效果正面，但通關後旅客量未有急速反彈，整體經濟能否「V型」反彈需時觀察。

會計師公會：消費券效果僅屬短期 

會計師公會提出多項政策建議，但未有提及派發電子消費券。會計師公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志稱，不反對派發消費券，但認為在消費券以外，港府可制訂具更長遠效果的方案，達至精準扶貧及推動通關後經濟復甦。

政府去年因應第五波疫情衝擊，再向合資格香港居民派發10000元電子消費券，涉資660億元。

公會建議，新一年度財政預算因應通脹而提高個人免稅額，並設免附加費的延付稅選項；向住宅用戶繼續提供電費補貼每年1000元；寬減100%利得稅及薪俸稅，上限1萬元；提高強積金自願性供款可扣稅上限66%至10萬元，提高自願醫保最高扣稅額50%至12000元；加入運動課程扣稅額每人12000元。

會計師公會：可向地區總部提供50%利得稅優惠

為提升香港競爭力，公會建議港府向在香港設立地區總部的合資格公司提供50%利得稅優惠，並向初創提供1萬元稅務優惠，也建議港府向海外人才子女提供教育津貼，鞏固香港國際金融中心地位及防止人才流失。

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記者：宋佩恩

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