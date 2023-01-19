【盈利預喜】天齊鋰業發盈喜 料去年盈利升10至11倍 最多賺256億人幣

天齊鋰業（09696）發盈喜，截至2022年12月底止年度，股東淨利潤預計為231億至256億元（人民幣，下同），按年增長10.1倍至11.3倍；若扣除非經常性損益後淨利潤為221億至245億元，增長15.6倍至17.4倍。

天齊今日（19日）股價造好，截至1時報65.8元，升2%，成交額6,200萬元。

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公司指，收入及盈利上升主要受惠於全球新能源車景氣度上升，鋰離子電池廠商加產能擴張，下游正極級材料訂單增加等多個因素，2022年度天齊主要鋰產品銷量及銷售均價較2021年度均有明顯增長。

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記者：李兆明