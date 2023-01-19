▲ 【HSBC滙豐】滙豐再推「1.23Go Goal Day」推廣 頭獎送12.3萬元獎賞錢

HSBC滙豐 （00005） 再推「1.23 Go Goal Day」推廣活動，在1月16日至2月16日期間，用戶使用投資、保險、消費、儲蓄及開戶等14項指定滙豐服務，每使用一項指定服務並在網上遊戲登記，可獲一次抽獎機會。滙豐指，頭獎可獨得123,000元「獎賞錢」，二獎（共50名）可獲12,300元「獎賞錢」，三獎（共400名）可獲1,230元「獎賞錢」。

滙豐今年設網上遊戲「7,000,000人的許願樹」，用戶可點選各種願望種子及許願，即可登記上述抽獎。

另外可參與滙豐抽獎的14項指定服務包括使用信用卡、FPS、PayMe等服務（詳見文末）。

滙豐去年夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」，可見【下一頁】

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