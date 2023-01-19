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【HSBC滙豐】滙豐再推「1.23Go Goal Day」推廣　頭獎送12.3萬元獎賞錢

Hot Talk 12:56 2023/01/19

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【HSBC滙豐】滙豐再推「1.23Go Goal Day」推廣　頭獎送12.3萬元獎賞錢

HSBC滙豐 （00005） 再推「1.23 Go Goal Day」推廣活動，在1月16日至2月16日期間，用戶使用投資、保險、消費、儲蓄及開戶等14項指定滙豐服務，每使用一項指定服務並在網上遊戲登記，可獲一次抽獎機會。滙豐指，頭獎可獨得123,000元「獎賞錢」，二獎（共50名）可獲12,300元「獎賞錢」，三獎（共400名）可獲1,230元「獎賞錢」。

滙豐今年設網上遊戲「7,000,000人的許願樹」，用戶可點選各種願望種子及許願，即可登記上述抽獎。

另外可參與滙豐抽獎的14項指定服務包括使用信用卡、FPS、PayMe等服務（詳見文末）。

滙豐去年夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」，可見【下一頁】

相關文章：

【開工利是2023】HSBC滙豐經PayMe派500元開工利是　林慧虹冀員工兔年精力充沛

【HSBC滙豐】滙豐：26%千禧世代稱無法承受任何投資損失　將推「Future planner」助客訂財務計劃

 

服務類別 優惠
信用卡 本地餐飲單一簽賬滿港幣300元後，參加滙豐Reward+小遊戲，即時賺取高達$128「獎賞錢」
推廣期： 1月16日至2月5日
FPS「轉數快」 用HSBC HK App經FPS「轉數快」派利是，有機會贏取最多308元現金回贈。
PayMe 於PayMe領取折扣優惠券，限期內消費滿10元，即自動扣減5元
手機開戶 透過HSBC HK App開立「滙豐One」戶口，可獲最多300元現金獎賞。
定期存款 開立3個月港元新資金定期存款，可有額外最多2,000元現金獎賞
滙豐卓越理財 全新及現有滙豐客戶登記「滙豐卓越理財」，可得最多48,000元迎新獎賞
FlexInvest靈活智投 新用戶首次投資可獲100元PayMe優惠券，與其他用戶分享可獲最多500元PayMe優惠券
滙豐Trade25 18-25歲投資者加入滙豐Trade25買賣港股、美股、中國A股及交易所買賣基金，以月費25元，可免買賣股票佣金及平台費
滙豐保險 投保指定保險計劃，首年保費獲6折優惠
單位信託基金 全新基金客戶可有0.68%交易認購費優惠，不設交易限額。
結構投資產品／債券 認購指定債券或結構投資產品達港幣50萬元，獲1,250元現金回贈，不設上限
外匯 兌換指定外幣可獲1%回贈
滙豐交易薈 加入後並完成最少一項股票交易，可於下個月開立1個月港元定期存款，獲最高10%特惠年利率
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