▲ 【2023展望】新加坡銀行霍慧敏：港股短綫超買、料整固後再上 折解後市走勢兩大關鍵

中港股市已大升多時，新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，中港股市仍有上升空間，短綫看好離岸多於在岸市場，但承認開始出現超買，加上資金或趁農曆新年鎖定利潤，料觸發股市整固。她指，盈利修復是今年中國股市主要驅動力，超過80%已發盈利預告的A股發盈喜，市場後續將聚焦企業的業績指引，屈時市場表現將更兩極。

霍慧敏指，北水近日重拾動力，料淨入趨勢會持續，因為中央在防控政策、監管鬆綁等已有具體措施出台，過去的風險因素已有所改善，國務院副總理劉鶴言論也表明中國領導層仍看重經濟狀況。另一方面，人民幣滙價將回升，新加坡銀行將12個月目標價由6.95調整至6.65，在貶值預期修復下，將為中國資產帶來支持。

她又指，互聯網板塊估值雖然已上升，但盈利增長仍較吸引，相信會獲資金青睞。因此，她短綫對離岸市場看高一綫，但由於A股有更多板塊受惠長期國策，踏入業績期，即首季稍後或次季，A股會重新領跑。

新加坡銀行對中國、香港、台灣、新加坡股市看法為「增持」，對美股為「中性」，歐股則是「減持」。

料外圍調整未完

新加坡銀行投資組合管理與研究分析主管首席投資官謝佩華表示，美股估值仍偏貴，在經濟衰退背景下，企業盈利預期還是偏高，預計外圍股市調整未完。

該行預期，今年美國聯儲局將在2月及3月各加息25點子後停止，美滙陷入整固或下行，但直至美滙穩定前，相信風險資產仍會表現波動。

新加坡銀行預期全球經濟今年增長2.3%、其中，中國增長5.2%、美國為零增長、英國及歐元區則衰退，分別收縮1.2%及0.8%。

相關文章：

【2023展望】中銀香港：恒指正面對22500點阻力位 倘能上破 料年內可試25000點

【2023展望】東亞：恒指上半年睇24150點 三件事或觸發美股回調

【2023展望】渣打：恒指初步阻力處22200點 債市表現料勝股票、現金

記者：袁諾曦